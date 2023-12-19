الأخضر بطل العالم للرماية على ظهر الخيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، الأمير عبدالله بن فهد، المنتخب السعودي بطلا لكأس العالم للرماية من على ظهر الخيل في منافسات الفرق، فيما توج الفارس السعودي هشام التميمي بطلا للعالم في منافسات الفردي والفارس عبدالملك الخريف وصيفا له في البطولة التي اختتمت أمس في محافظة العلا.

واستضافت العلا كأس العالم للرماية من على ظهر الخيل وبطولة العلا الدولية لالتقاط الأوتاد، وذلك بتنظيم مشترك بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا والاتحاد السعودي للفروسية، ومشاركة الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، والاتحاد الدولي للرماية من على ظهر الخيل، والاتحاد الدولي للفنون القتالية.

ومثل المنتخب السعودي للرماية من على ظهر الخيل كل من الفرسان هشام التميمي وعبدالملك الخريف وعبدالحميد العبود ومحمد الضفيان وأشرف على تدريبهم المدرب فهد الخريف.

واحتضنت قرية الفرسان في محافظة العلا فعاليات البطولتين وسط مشاركة واسعة من 18 دولة حول العالم استعرض المشاركون خلالها مهاراتهم في فنون الفروسية والرماية.

وتنافس المشاركون خلال الأيام الثلاثة، على عدد من الأشواط والمراحل، التي انقسمت إلى عدة فئات لتحقيق الألقاب ومنها تصويب الرماح بسرعة ودقة عالية على مسار يبلغ طوله 200 م.