شكرا لقرائتكم خبر النصر يرفض التفريط في سيكو فوفانا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت مصادر صحفية أمس عن موقف محترف فريق النصر، بشأن الرحيل عن صفوف العالمي في الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال سانتي أونا الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات، «إن النصر غير منفتح على مناقشة أي عرض للتخلي عن لاعبه الإيفواري سيكو فوفانا في يناير المقبل.

وأوضح الصحفي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن إدارة النصر سعيدة بتواجد فوفانا، وترى أنه يقدم عملا جيدا مع الفريق، حيث يعتمد المدرب لويس كاسترو عليه بشكل أساسي.

وكانت تقارير صحفية تركية زعمت في وقت سابق أن غالطة سراي يريد ضم فوفانا، 28 عاما، فيما يلعب مواطنه ويلفريد زاها دورا في المفاوضات.

وانضم سيكو فوفانا البالغ (28 عاما) إلى النصر في يوليو الماضي بعقد يمتد حتى 2026، خلال فترة الانتقالات الصيفية، قادما من نادي لانس الفرنسي، وشارك مع «العالمي» في 16 مباراة في جميع البطولات، وسجل هدفين. وأسهم في تحقيق النصر لكأس البطولة العربية التي أقيمت في الطائف.