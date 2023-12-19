ضمك يحقق أرقاما مبهرة في الدور الأول من روشن للمحترفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على الرغم من انطلاقته المتعثرة مع بداية منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم، استطاع الفريق الكروي الأول بنادي ضمك قلب الموازين لصالحه وتسجيل نتائج إيجابية أخيرا مكنته من القفز إلى المركز السادس في سلم الترتيب مع نهاية منافسات الدور الأول من الدوري.

بداية متعثرة

وكان ضمك قد فشل في تحقيق الانتصار في أول سبع جولات من الدوري هذا العام ليعود بعد ذلك ويحقق عددا من النتائج الإيجابية بداية من لقاء الخليج في الجولة الـ 8 ومنذ ذلك الحين حتى الآن خاض الفريق 10 مواجهات انتصر في 7 منها وتعادل مرتين ولم يخسر سوى مرة واحدة كانت أمام النصر، ولعبت على أرض الأخير وقدم خلالها ضمك مستوى كبيرا وتقدم في نتيجة المباراة قبل أن يستطيع النصر قلب الطاولة لينتهي اللقاء بنتيجة 2-1 للعالمي ولم يخسر بعد ذلك ضمك.

ومن الأرقام المميزة المسجلة لفارس الجنوب هذا العام أنه لم يخسر أي لقاء على أرضه، حيث خاض حتى نهاية الدور الأول 8 مواجهات فاز في 4 مباريات وتعادل في مثلها.

واستطاع المحافظة على سجله خاليا من الخسائر على أرضه برفقة فريقي الهلال المتصدر والأهلي صاحب المركز الثالث وجميعهم لم يخسروا على أرضهم أي لقاء.

عقدة الاتحاد

وعجز الاتحاد عن إنهاء «العقدة» التي عانى منها خلال مواجهاته مع ضمك في بطولة الدوري السعودي للمحترفين عبر السنوات الماضية؛ إذ إن «العميد» لم يحقق أي انتصار على أرض ضمك في 5 مباريات.

و لعب الاتحاد 9 مباريات أمام ضمك، وانتصر 3 مرات، وخسر مثلها، وتعادل أيضا في 3 مواجهات سابقة، وأحرز الفريق 12 هدفا، واهتزت شباكه 11 مرة، استنادا إلى بيانات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

كما تواجد الكاميروني جورج نكودو مهاجم الفريق في قائمة المنافسين على صدارة ترتيب الهدافين بعد تسجيله 14 هدفا أسهمت بشكل كبير في وصول ضمك إلى المركز الـ 6 برصيد 27 نقطة ويفصل نكودو هدفين فقط عن متصدر قائمة الهدافين كريستيانو رونالدو بـ 16 هدفا.

أبرز أرقام ضمك خلال الدور الأول: