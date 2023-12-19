الإصابات تبعثر أوراق الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعيش الفريق الكروي بنادي الاتحاد وضعا صعبا، بسبب سلسلة الإصابات التي تعرض لها لاعبوه، بعد أن كشف عن حاجة ثنائي الفريق مهند الشنقيطي وعمر هوساوي لتدخل جراحي.

وأصيب الشنقيطي في العضلة الخلفية خلال خسارة الفريق 1/ 3 أمام الأهلي المصري، في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية.

فيما شعر هوساوي بآلام في موضع الأسياخ الطبية، حسبما أفاد الاتحاد على حسابه الرسمي بمنصة إكس أمس.

وكتب الاتحاد: «أظهرت الفحوص الطبية التي أجراها اللاعب مهند الشنقيطي على موضع إصابته التي تعرض لها أثناء مواجهة الفريق الماضية في ربع نهائي كأس العالم للأندية، عن حاجته لإجراء عملية جراحية في العضلة الخلفية، إذ يقوم الجهازان الطبي والإداري في الفريق الأول لكرة القدم بتنسيق المواعيد لمغادرة اللاعب إلى فلندا لإجراء العملية».

وأضاف البيان: «سيجري اللاعب عمر هوساوي، خلال اليومين المقلبين، عملية جراحية لإزالة الأسياخ الطبية من الساق، بعد شعوره ببعض الآلام في موضعها، مما أدى إلى استبعاده عن المشاركة في مباراة الفريق الماضية».

ويأتي غياب الشنقيطي وهوساوي ليشكل ضربة موجعة لاتحاد جدة، حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين، الذي يعاني من النتائج المهتزة في الفترة الأخيرة.

يعيش نادي اتحاد جدة وضعا صعبا للغاية، بسبب سلسلة الإصابات التي تعرض لها لاعبوه.

وسيكون الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب الاتحاد في ورطة حقيقية، عندما يواجه الرائد السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري.

وإضافة إلى إصابة شنقيطي وهوساوي، سيتعذر على جاياردو اختيار حسن كادش بسبب عقوبة الإيقاف.

كما أن المدافع فيليبي لويز يعاني من إصابة، وما يزال في فترة التأهيل بينما لا يزال حجازي خارج كشوف الفريق.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في دوري (روشن) للمحترفين السعودي، بـ28 نقطة من 16 مباراة، إذ يبتعد بفارق 19 نقطة كاملة خلف الهلال (المتصدر) الذي خاض 17 لقاء.

إصابات وغيابات الاتحاد