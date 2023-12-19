ديترويت بيستونز يواصل ترنحه بدوري السلة الأمريكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل فريق ديترويت بيستونز ترنحه في بطولة الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة للرجال (إن بي إيه)، عقب خسارته أمام مضيفه أتلانتا هوكس بنتيجة 124 / 130 صباح أمس.

وتقمص تراي يونج دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله 31 نقطة لمصلحة هوكس، فيما قام بـ15 تمريرة حاسمة خلال اللقاء، الذي شهد الخسارة الـ24 على التوالي لبيستونز في المسابقة.

ولم يحقق ديترويت بيستونز أي انتصار في المسابقة منذ 28 أكتوبر الماضي، ليصبح على بعد مباراتين فقط لمعادلة أطول سلسلة هزائم في تاريخ إن بي أيه في موسم واحد.

ويتقاسم الرقم القياسي لأطول سلسلة هزائم في البطولة في موسم واحد كل من كليفلاند كافالييرز، الذي خسر في 26 مباراة متتالية خلال موسم 2010 / 2011، وفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، الذي عجز عن الفوز في نفس العدد من اللقاءات المتتالية في موسم 2013 / 2014.

ويحمل فيلالفيا سيفنتي سيكسرز أيضا الرقم القياسي لأطول سلسلة هزائم على الإطلاق في تاريخ المسابقة، بعدما خسر في 28 لقاء متتاليا خلال موسمي 2014/ 2015، و2015 / 2016.

من جانبه، حافظ فريق شيكاغو بولز على نتائجه الجيدة في المسابقة، بعدما تغلب 108 / 104 على مضيفه فيلالفيا سيفنتي سيكسرز.

وشهدت المباراة تألق كوبي وايت، الذي سجل 24 نقطة لشيكاغو، في حين أحرز نيكولا فوتشفيتش، لاعب سيفنتي سيكسرز السابق، 23 نقطة لمصلحة الضيوف.

ويعد هذا هو الفوز السادس لبولز في مبارياته التسع الأخيرة بالبطولة، رغم معاناته من غياب نجمه زاك لافين، الذي ابتعد عن الملاعب بسبب إصابته بالتهاب في القدم اليسرى.

ديترويت بيستونز في دوري المحترفين:

لم يحقق أي انتصار في المسابقة منذ 28 أكتوبر الماضي.

على بعد مباراتين فقط لمعادلة أطول سلسلة هزائم في تاريخ إن بي أيه في موسم واحد.

الرقم القياسي لأطول سلسلة هزائم في موسم واحد: