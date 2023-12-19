شكرا لقرائتكم خبر التسلل شبه الآلي يعود لملاعب قطر في كأس آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تطبيق تقنية التسلل شبه الآلي للمرة الأولى في كأس آسيا 2023، والتي ستستضيفها قطر في الفترة ما بين 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024.

وأشار الاتحاد الآسيوي في بيان نشره، أمس، إلى أنه سيكون بإمكان حكام مباريات كأس آسيا 2023، تعزيز قراراتهم من خلال الاستفادة من نظام تسلل شبه آلي، والذي سيتم تطبيقه في جميع المباريات الـ51 بالبطولة.

وستكون هذه المرة الأولى التي سيتم فيها تطبيق هذه التكنولوجيا في مسابقات القارة الآسيوية، ليصبح الاتحاد الآسيوي أول اتحاد قاري بالعالم يقوم بتطبيق هذا النظام على صعيد بطولات المنتخبات الوطنية، بما يؤكد التزام الاتحاد الآسيوي بتحسين دقة ونزاهة عملية صنع القرار من قبل الحكام.

التسلل شبه الآلي

وأوضح البيان «إن تطبيق نظام التسلل شبه الآلي يأتي في جوهرة بطولات الاتحاد الآسيوي وهي كأس آسيا، وذلك لتعزيز تطبيق تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد، والتي سيتم تطبيقها بشكل كامل، في أعقاب تطبيقها بنجاح اعتبارا من الدور ربع النهائي خلال النسخة الماضية عام 2019».

وخضع نظام التسلل شبه الآلي لاختبارات مكثفة، وذلك بحسب نظام وقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم، التي صادق عليها المجلس الدولي لكرة القدم، تمهيدا لتطبيقه خلال كأس آسيا.

وسوف يسهل تطبيق هذه التكنولوجيا عملية فحص المواقع بدقة وسرعة، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي، وعندما يقوم لاعب يحتمل أن يكون في موقع تسلل باستلام الكرة، يتم إرسال تنبيه لحكم الفيديو المساعد، كي يقوم بتدقيق موقع اللاعب على الفور.

مصممون على تعزيز مكانتنا

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم «حكام المباريات الآسيويون أكدوا مكانتهم بين أفضل حكام العالم، وسوف يسهم تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في مساعدتهم على الارتقاء بمستوى المعايير إلى درجات أعلى».

وأضاف «الاتحاد الآسيوي مصمم على تعزيز مكانته الرائدة كاتحاد قاري على صعيد التحكيم العالمي، ومن خلال تبني أحدث المبادرات التكنولوجية، إلى جانب التطبيق الكامل لنظام حكم الفيديو المساعد خلال جوهرة بطولات آسيا، فإننا نؤكد من جديد على رؤيتنا في توفير المنصة المثالية للاعبينا وفرقنا والحكام من أجل التألق».

كيف يعمل نظام التسلل شبه الآلي؟