دور الثمانية يغازل اتحاد العاصمة والزمالك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعي اتحاد الجزائر والزمالك المصري ونهضة بركان المغربي لحسم تأهلها لدور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية) مع انطلاق الجولة الرابعة بدور المجموعات للمسابقة اليوم.

ويستضيف مودرن فيوتشر المصري فريق اتحاد الجزائر، ويلتقي سوبر سبورت الجنوب أفريقي مع الهلال الليبي بالمجموعة الأولي، ويحل الزمالك ضيفا علي ساجرادا الأنجولي، ويلتقي أكاديمية سوار الغيني مع ضيفه أبوسليم الليبي، في المجموعة الثانية.

ويخوض الأفريقي التونسي مواجهة قوية مع ضيفه ريفرز يونايتد النيجيري بالمجموعة الثالثة التي تشهد لقاء آخرا بين دريمز الغاني وأكاديميكا لوبيتو الأنجولي، بينما تشهد المجموعة الرابعة مواجهتي ديابل نوار من الكونغو برازافيل ونهضة بركان، كما يلتقي الملعب المالي مع سيخوخون يونايتد الجنوب أفريقي.

ويدخل اتحاد الجزائر (حامل اللقب)، مواجهة فيوتشر، التي تقام بالعاصمة المصرية القاهرة، بحثا عن تحقيق فوز جديد يمنحه بطاقة العبور مباشرة لدور الثمانية دون الانتظار للجولتين المتبقيتين، حيث جمع 9 نقاط من مبارياته الثلاث الماضية، فيما يليه منافسه فيوتشر بـ6 نقاط والهلال الليبي في المركز الثالث بثلاث نقاط وأخيرا سوبر سبورت بلا رصيد.

في المجموعة الثانية، يسعي فريق الزمالك، الحائز علي اللقب عام 2019، لتجاوز أحزانه المحلية بعد خسارته في المباراة الأخيرة بالدوري المحلي صفر / 1 أمام المصري البورسعيدي، حين يحل ضيفا علي ساجرادا، بحثا عن التأهل مباشرة لمرحلة خروج المغلوب في البطولة.

ويتصدر الزمالك ترتيب تلك المجموعة بالعلامة الكاملة 9 نقاط يليه أبوسليم بـ6 نقاط ثم ساجرادا الأنجولي بـ3 نقاط، وظل سوار الغيني بلا نقاط.

ويفقد فريق الزمالك في مباراة ساجرادا كلا من أحمد فتوح ومصطفي الزناري والحارس محمد صبحي، بسبب الإيقاف بقرار من مجلس إدارة النادي، ومحمود علاء ومصطفي شلبي للإصابة ومحمود حمدي الونش لعدم الجاهزية الفنية، بينما سيحسم معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني موقف أحمد مصطفي زيزو الذي تعافي من إصابة عضلية قبل السفر مباشرة إلي أنجولا.

من جانبه، يخوض الأفريقي صراعا عنيفا للتأهل في المجموعة الثالثة التي تعد الأقوى في دور المجموعات، حيث يتساوى في عدد النقاط مع ريفرز يونايتد ودريمز ولكل منهم 6 نقاط، بينما بقي أكاديميكا لوبيتو بلا نقاط في ذيل الترتيب.

ويسعي الأفريقي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لفض اشتباك تلك المجموعة حين يستضيف ريفرز يونايتد، في حين يواجه دريمز ضيفه أكاديميكا لوبيتو.