شكرا لقرائتكم خبر لصوص يسطون على منزل دي بروين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت تقارير صحفية أن منزل البلجيكي كيفين دي بروين، صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي، قد تعرض لعملية سرقة أثناء سفره إلى السعودية لبدء غمار منافسات نهائي كأس العالم للأندية 2023.

ووفقا لما أوردته صحيفة «بروكسل تايمز» البلجيكية، فإن منزل دي بروين في بلجيكا، وبالتحديد في مدينة بولدربيرغ، قد تعرض للسرقة بالكامل.

وأكدت الشرطة، بجانب ماريكي ثيونيس، ممثلة مكتب المدعي العام وقوع عملية السرقة، مُشيرة إلى أنّه تم السطو على مجوهرات اللاعب بالكامل، مُضيفة أنّ المبلغ الإجمالي لتقدير الخسائر ما يزال مجهولا.

من جانبها، قالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن الاقتحام تم السبت الماضي، وأُبلِغت الشرطة بالسرقة عن طريق ميشيل زوجة دي بروين.

وأشارت إلى أن اللصوص قد فتشوا المنزل بأكمله، ما جعل كل شيء ينقلب رأسا على عقب، وتبين سرقة كثير الأشياء، وما تزال التحقيقات جارية، لكن لم يتضح من هم الجناة حتى الآن، إذ تم السرقة دون وجود أي أفراد في المنزل.

وتستخدم عائلة دي بروين المنزل بشكل متقطع، عندما يزور اللاعب بلجيكا، حيث يعيشون في إنجلترا، كونه يلعب في مانشستر سيتي، لذا كان منزل النجم البلجيكي هدفا للصوص.