مانشستر سيتي يتقدم على أوراوا في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم مانشستر سيتي على نظيره أوراوا الياباني بهدف نظيف، في الشوط الأول، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وشهد الشوط الأول سيطرة كبيرة من لاعبي مانشستر سيتي، مما جعله يتقدم بالهدف الأول خلال اللحظات الأخيرة من الشوط.

بينما تراجع لاعبي أوراوا للدفاع عن مرماهم، لكن الفريق لم ينجح في الحفاظ على النتيجة، حيث سجل المدافع ماريوس هويبروتن بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول من المباراة.

وكان الجهاز الفني لـ أوراوا الياباني قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: شوساكو نيشيكاوا.

خط الدفاع: تاكاهيرو سيكيني، ألكسندر تشولز، ماريوس هويبراتين، تاكاهيرو أكموتو.

الوسط: أتسوكي إتو، كين إواو، تومواكي أوكوبو.

خط الهجوم: كايتو ياسوي، يوشيدا كويزومي، خوسيه كانتي مارتينيز.

ويواجه الفائز من مباراة مانشستر سيتي وأوراوا الياباني فلومينينسي البرازيلي في المباراة النهائية، بينما سيواجه الخاسر الأهلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.