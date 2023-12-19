كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدًا الأربعاء، على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الخميس، استعدادًا للمواجهة القادمة لتحديد الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، منح لاعبيه راحة من المران، تجنبًا للإجهاد قبل مباراة تحديد المركز الثالث.

وكان الفريق قد أنهى مرانه مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وشهد المران محاضرة فنية من جانب كولر للاعبين، تحدث خلالها عن أهمية المباراة المقبلة، وطالبهم بطي صفحة المباراة السابقة والتفكير فقط في حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

ثم أجرى اللاعبون مرانًا استشفائيًّا للمجموعة التي شاركت بشكل أساسي في لقاء الأهلي وفلومينينسي، كما قام اللاعبون بتدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، بينما قاد ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي، مرانًا قويًّا لحراس الفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

ويواجه الأهلي يوم الجمعة المقبل الفريق الخاسر من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني، على المركز الثالث والميدالية البرونزية.