دوري منطقة القاهرة .. أهلي 2006 يتفوق على الشباب العالمية

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦ ، في تحقيق الانتصار خارج ملعبه على الشبان العالمية بخمسة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة ١٢ من بطولة منطقة القاهرة.



جاءت أهداف فوز الأهلي في اللقاء عبر كل من طريق آدم سمير (هدفان) ويوسف الجندي وعبد الرحمن النحاس ويوسف إسلام بهدف واحد لكل منهم.

وبدأ فريق «أهلي ٢٠٠٦» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فتحي مصطفى.

الدفاع: محمد طارق - مازن أحمد - أحمد رضا - أمير علاء.

الوسط: يوسف إسلام - آدم سمير - عبد الرحمن النحاس - عمار وليد حافظ - عزت منصور.

الهجوم: محمد رضا.

مشوار أهلي 2006 في البطولة ..

بهذا الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلى ٣١ نقطة من الفوز في ١٠ مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، حيث فاز على النصر للتصدير ٥ - صفر، وعلى كهرباء شمال ٤ - صفر، والشبان العالمية ٨ - صفر، وعلى الإسكان ١٠ - صفر، وعلى الزهور ١ - صفر، وعلى مدينة نصر ١١ - صفر، وتعادل مع الطيران ١ - ١، وفاز على الغابة ٣ - صفر، وعلى النصر للتصدير ٤ - صفر، وعلى كهرباء شمال ٥ - صفر، وعلى الشبان العالمية ٥ - ٢، مسجلًا ٥٧ هدفًا مقابل ٣ أهداف في مرماه.

ويتكون الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي كلا من أحمد خطاب مديرًا فنيًّا، وسامح عبد الفضيل مدربًا عامًّا، ومحمد فتوح مدربًا للحراس، وأحمد حمدي إداري الفريق، ومحمد حمدي طبيب الفريق، ومحمد فوزي إخصائي التدليك.