نتائج مباريات الأسبوع الثالث عشر من دوري المحترفين لكرة القدم

ياسر رشاد - القاهرة - في الأسبوع الثالث عشر من دوري المحترفين لكرة القدم، شهدت المباريات العديد من النتائج المثيرة. تمكن فريق القناة من تحقيق فوز هام على لافيينا بنتيجة 2-1، ليرفع رصيدهم إلى 20 نقطة في جدول الترتيب. بالمقابل، توقف رصيد لافيينا عند 22 نقطة بعد هذه الهزيمة.

في مباراة أخرى، تمكن فريق بترول أسيوط من تحقيق فوز صعب على فريق أبوقير للأسمدة بنتيجة 2-1. وبهذا الفوز، تقدم بترول أسيوط في جدول الترتيب بعد أن وصل رصيدهم إلى 22 نقطة. من ناحية أخرى، توقفت نقاط أبوقير للأسمدة عند 16 نقطة.

وفي مباراة أخرى، حققت جمهورية شبين فوزًا مهمًا على النصر للتعدين بنتيجة 3-2. وبفضل هذا الانتصار، رفع جمهورية شبين رصيده إلى عشر نقاط. في المقابل، توقف رصيد التعدين عند أربع نقاط فقط.

وبهذه النتائج، تتقدم قائمة الفرق المتصدرة في جدول الترتيب، حيث يتصدر لافيينا برصيد 22 نقطة، تليه فرق القناة وبترول أسيوط بنفس الرصيد وهو 20 نقطة، ثم يأتي أبوقير للأسمدة بـ16 نقطة. وتتذيل الترتيب فرق جمهورية شبين 10 نقاط، بينما توقف رصيد التعدين عند 4 نقاط

تعد هذه النتائج تحديثًا مثيرًا لجدول ترتيب دوري المحترفين، حيث تنفرد لافيينا بالمركز الأول بفارق نقطتين عن أقرب منافسيها. ومن المتوقع أن تزداد المنافسة في الأسابيع المقبلة، حيث ستسعى الفرق المتصدرة للحفاظ على مكانتها وتعزيز موقعها في الترتيب العام، بينما ستسعى الفرق الأخرى لتحسين أدائها وتحقيق الفوز في المباريات القادمة.

تعد هذه النتائج مثيرة للاهتمام، حيث أظهرت التفوق القوي لفرق القناة وبترول أسيوط في المنافسة على الصدارة. في المقابل، عانت فرق لافيينا وأبوقير للأسمدة من فقدان النقاط الثمينة وتراجع مستوى أدائهما. يبدو أن المنافسة على لقب الدوري ستشهد تشويقًا كبيرًا خلال الأسابيع المقبلة، حيث يتبقى الكثير من المباريات المثيرة والتحديات القوية التي ستحدد الفريق المتوج باللقب.