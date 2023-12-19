كواليس الزمالك في 100 عقبة.. مفاجأة سارة للجمهور وتطورات الأزمة المالية وأزمة القيد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الناقد الرياضي مصطفى جويلي أخر المستجدات داخل نادي الزمالك وكواليس أزمة القيد وملف تجديد عقد فتوح وبعض الأمور الأخرى خلال حديثه لقناة الخليج 365 الإخبارية ببرنامج " كوليس الزمالك في 100 عقبة ".

وأكد أن أزمة القيد مازالت مستمرة في ظل الغموض الذي يحيط بمساعي تسديد مستحقات النادي البرتغالي، مشيرًا إلى أن الإدارة تسعى بكل قوة في الوقت الحالي لإنهاء الأزمة لاستعادة القيد والتعاقد مع صفقات جديدة لدعم الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف الناقد الرياضي عن أخر التطورات في ملف تجديد عقد اللاعب أحمد فتوح، حيث أكد على عدم توقيع اللاعب لأي عقود مع النادي الأهلي نافيًا كل ما تردد في الفترة الأخيرة بهذا الشأن.

كما زف بشرى سارة لجمهور نادي الزمالك بعد تأكيده على أن فتوح سيوقع عقد التجديد مع النادي بعد توصل الإدارة معه لاتفاق نهائي، حيث من المنتظر أن يحصل اللاعب على مستحقاته المتأخرة والتوقيع على عقد لموسمين إضافيين.

الأزمة المالية في الزمالك ..

شدد مدير تحرير الخليج 365 على أن الأزمة المالية يحيط بها الكثير من الغموض في الفترة الأخيرة، فما يحدث داخل النادي يشير إلى توفر الإمكانيات المادية، في حين تأتي التصريحات من المسؤولين مخالفة لذلك، نتمنى خروج المسرولين وتوضيح الأمور بكل شفافية فيما يتعلق بالأزمة المالية.

واختتم حديثه بالتعليق على ملف المدرب الأجنبي مؤكدًا أن معتمد جمال مدرب جيد ولكنه لا يناسب الزمالك وسيكون من الصعب استمراره، وطالب الإدارة بضرورة البحث عن مدير فني أجبني كبير يتناسب مع قيمة وتاريخ نادي الزمالك وقادر على قيادته خلال الفترة المقبلة.