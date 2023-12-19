جامعة أسيوط تختتم فعاليات النشاط الرياضي لكرة القدم بالمدينة الجامعية للطلاب

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت جامعة أسيوط ختام النشاط الرياضي لكرة القدم بالمدينة الجامعية للطلاب، بمباراة بين فريقي الوحدتين السكنيتين (أ)، و(س)، بملاعب المدينة الجامعية، بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط وذلك بهدف تعزيز روح المنافسة الصحية وتنمية مهاراتهم الرياضية

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص جامعة أسيوط على توفير كافة سبل الدعم والتأهيل لأبنائها الطلاب، وترسيخ فكرة المشاركة لديهم في جميع مجالات الأنشطة الطلابية سواء علمية أو فنية أو ثقافية أو رياضية أو جوالة، وتدعيم التواجد الطلابي في جميع المحافل سواء محليا ودوليا لرفع اسم الجامعة عاليا في المجالات المختلفة، مشيرًا أن المنافسات التي يتضمنها النشاط، تهدف إلى تعزيز قيم التنافس الشريف بين الطلاب، وإطلاق طاقاتهم، لبناء شخصية متوازنة للطلاب.

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى إلى حرص إدارة الجامعة على ممارسة الطلاب للنشاط الرياضي لتحقيق وإشباع ميولهم في ممارسة هذه الأنشطة المفيدة، التي ترمي للترويح الهادف عن الطلاب والاستفادة المثلى من أوقات الفراغ، وتقوية التواصل بين الطلاب، وتعزيز روح العمل الجماعي، واكتساب الأخلاق الرياضية العالية، بما يعزز ثقافة الحوار واحترام الآخرين، والتنافس الشريف، وهي قيم اجتماعية أساسية لاستقرار المجتمع وتنميته.

شهد الختام حضور محمود عنتر مدير عام المدن الجامعية، وعماد محمد سيد مدير المدينه الجامعية، وعلاء محمد أمين مدير رعاية شباب المدن الجامعية طلاب، وعدد من رؤساء الوحدات السكنية والعاملين بها، والطلاب المقيمين بالمدن الجامعية.

جدير بالذكر أن فريق الوحدة السكنية (س)، حصل علي بطولة المدن لكرة القدم، وتم تكريم الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، كما قام نائب رئيس الجامعة بتفقد صالات الانشطة بملاعب المدن الجامعية

وشهدت المباراة التي جمعت بين فريقي الوحدتين السكنيتين (أ) و(س)، مستوى عالٍ من الأداء والتنافس بين اللاعبين. وقدمت الفرق عروضًا رياضية مميزة، حيث استطاعت كلا الفريقين تقديم أداء جيد ومستوى فني متميز.

وعبر الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، عن سعادته بالمستوى العالي الذي قدمه اللاعبون في المباراة. كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل جميع اللاعبين والفرق التي شاركت في النشاط الرياضي. وأكد أن هذه المباريات تعزز روح التعاون والانتماء للجامعة بين الطلاب.

وفي ختام النشاط الرياضي، تم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى والثانية من قبل الدكتور أحمد المنشاوي والدكتور أحمد عبد المولى. وقد عبر الفائزون عن سعادتهم وفخرهم بهذا التكريم، وأعربوا عن تقديرهم لأهمية النشاط الرياضي في حياتهم الجامعية.

ويشتهر نشاط كرة القدم في جامعة أسيوط بكونه فرصة للطلاب للتعبير عن مواهبهم الرياضية وتطوير مهاراتهم، وتكوين صداقات جديدة وبناء علاقات اجتماعية قوية. وتعد هذه الفعاليات الرياضية جزءًا أساسيًا من رحلة الطلاب الجامعية، حيث تساهم في تنمية الشخصية وتحسين اللياقة البدنية والصحة العامة.

وبهذا الاختتام الناجح، تأكدت جامعة أسيوط على استمرار تقديم الدعم للنشاطات الرياضية للطلاب. وستعمل الجامعة على تنظيم مزيد من الفعاليات والمباريات في المستقبل، بهدف تعزيز الروح الرياضية وإشراك أكبر عدد من الطلاب في نشاطات مختلفة.

جانب من المباراة