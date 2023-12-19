منتخب الصالات يتأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024

ياسر رشاد - القاهرة - تسلم اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم ، اخطارا رسميًامن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتأهل منتخب مصر لكرة الصالات لأمم أفريقيا المقبلة والمقرر لها 2024.



وتأهل منتخب مصر رسميًا إلى بطولة إفريقيا لكرة الصالات 2024 رفقة المغرب وأنجولا،

وتأهل منتخب مصر لكرة الصالات وفقا لتصنيف أحسن ثلاث منتخبات في آخر بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتخوض باقي المنتخبات مرحلة التصفيات وهي: "الجزائر، ليبيا، موريتانيا، الكاميرون، كوت ديفوار، زامبيا، تنزانيا، ناميبيا، غانا، وموزمبيق، ويتبقى الإعلان عن البلد المنظم الذى يستضيف فاعليات البطولة.