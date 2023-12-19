خبير تحكيمي: هدف صن داونز في شباك بيراميدز من تسلل واضح

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الخبير التحكيمي صلاح عبد الفتاح، أن هدف صن داونز الجنوب إفريقي، في شباك بيراميدز، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الثلاثاء، ضمن فعاليات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، جاء نتيجة تسلل واضح.

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وقال عبد الفتاح في تصريحات صحفية: : هدف صن داونز في شباك بيراميدز جاء من تسلل واضح، حيث أن لحظة تسديد الكرة لاعب صن داونز كان في حالة تسلل في ظل وجوده في نفس مسار حارس بيراميدز وأنه تحرك خطوتين ما يؤكد تسلله".

وتابع: " لاعب صن داونز المتمركز داخل منطقة الجزاء كان في موقف تسلل كما أنه كان متداخل في اللعبة، مما يعني أنه لفت نظر الحارس بالتالي اللعبه تسلل واضح".

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط، بفارق 3 نقاط عن مازيمبي صاحب الصدارة، بينما يأتي صن داونز ثانيا بفارق الأهداف عن الفريق الكونغولي.

