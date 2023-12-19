نونيز الأفضل في ليلة اكتساح مانشستر سيتي لـ أوراوا بـ كأس العالم للأندية

حقق مانشستر سيتي الإنجليزي، فوزًا كاسحًا على نظيره أوراوا الياباني، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في كأس العالم للأندية للنسخة الجارية.

واستضاف ملعب الجوهرة المشعة في المملكة العربية السعودية، مباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا الياباني، في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية.

وخاض اليوم مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا، مباراته الأولى في كأس العالم للأندية، ليكشر عن أنيابه، ويفوز بثلاثية نظيفة وسيطرة في الأداء على أوراوا بطل أسيا.

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ووفقًا لموقع “سوفا سكور” المتخصص في الارقام والإحصائيات العالمية، حصل ماتيوس نونيز على أعلى تقييم بين لاعبي الفريقين، بعدما حصل على 8.3، وساهم في هدفين من اصل 3 أهداف لفريقه وحقق الأرقام الآتية…

3 تسديدات على المرمى

2 تسديدة خارج المرمى

8 محاولات مراوغة منهم 6 ناجحة

لمس الكرة 77 مرة

وبلغت دقة تمريراته 90%، بـ 45 تمريرة من أصل 50

نجح في المرور بالكرة في 10 التحامات من أصل 14

حسم الالتحامات الهوائية لصالحه بنسبة 100% بـ 3 التحامات

فقد الكرة في 12 مرة

ووقع في فخ التسلل مرة وحيدة

وتساوى مع نونيز اللاعب جاك جريليتش، ليحصل على 8.3، بعدما حقق أرقامًا مذهلة في اللقاء، وفي اكتساح السيتي لـ أوراوا.