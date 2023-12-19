برينتفورد يحسم موقفه من بيع إيفان توني في يناير

كشف نادي برينتفورد الإنجليزي عن موقفه من بيع لاعبه العائد من الإيقاف إيفان توني، بعد اهتمام العديد من الأندية الكبرى بضمه في الميركاتو الشتوي أبرزهم أرسنال.

اعترف لي دايكس مدير برينتفورد أنه يمكن بيع إيفان توني قريباً إذا تلقى النادي عرض جيد جداً لا يمكن رفضه.

ويقترب توني من آخر 18 شهراً في عقده وأصبح هدف محتمل في الشتاء من قبل أرسنال وتشيلسي.

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وقال دايكس لوسائل إعلام النادي :”سيكون هناك اهتمام كبير بإيفان توني في يناير ، بطبيعة الحالي ينبغي أن يكون هناك”.

وأضاف:”لقد كان ثالث هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي وذهب أحد الهدافين وهو هاري كين إلى ألمانيا لذا هو هناك كواحد من أفضل المهاجمين ، إنه يعد من بين الخمسة الأوائل في العالم”.

وواصل: “يجب أن يكون هناك اهتمام وربما يأتي الوقت قريباً جداً لينتقل إيفان توني إلى نادي آخر”.

وتابع:”سيتعين عليهم دفع قيمة انتقال جيدة للحصول على خدماته لأنه يمتلك بعض الموهبة”.

ويستعد برينتفورد للمطالبة بما يزيد عن 80 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن توني الذي يخشى أن يؤدي هذا الرقم لبقائه في يناير.