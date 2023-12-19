تطورات إصابة العويس في الهلال.. صدمة لمنتخب السعودية

كشف نادي الهلال السعودي آخر تطورات إصابة محمد العويس حارس مرمى الفريق الكروي الأول، والتي تعرض لها خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان العويس قد تعرض لإصابة في أربطة الكتف خلال مران الفريق الذي أقيم يوم الأحد الماضي.

وكتب نادي الهلال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن محمد العويس حارس الفريق سيخضع لإجراء عملية جراحية في الظهر بالتنسيق مع الجهاز الطبي، في فرنسا.

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وفي السياق ذاته فأكدت شبكة “الإخبارية” أن محمد العويس سيغيب عن الظهور مع المنتخب السعودي في بطولة كأس أمم آسيا.

وأشارت إلى غياب حارس الهلال لفترة تتراوح بين شهرين أو ثلاثة أشهر عن الملاعب.

وسيغيب العويس عن الهلال في ديربي النصر ونصف نهائي كأس الملك وذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وستنطلق بطولة كأس أمم آسيا بمشاركة منتخب السعودية يوم 12 يناير المقبل في قطر.

وسيلاقي فريق الهلال نظيره أبها، يوم الخميس المقبل، في الدوري السعودي، على مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي.

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 47 نقطة من 17 مباراة.