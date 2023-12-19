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تعليق مثير من باتشيكو بعد الخسارة أمام صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

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بيراميدز ضد صن داونز - دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز ضد صن داونز - دوري أبطال أفريقيا

أوضح البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز، أسباب الهزيمة التي تعرض لها اليوم الثلاثاء أمام نظيره صن داونز في دوري أبطال أفريقيا.

وحقق صن داونز الجنوب أفريقي، الفوز بهدف نظيف على بيراميدز، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال باتشيكو في تصريحاته للمؤتمر الصحفي:” لسنا سعداء من نتيجة اللقاء، لكنّي سعيد أن لاعبي فريقي كانوا على قدر المسؤولية وأدّوا ما عليهم، الشوط الأول لم نقدم المستوى المطلوب والهدف صعّب علينا المباراة “.

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وأضاف البرتغالي:” النتيجة سلبية هي الشيء الوحيد الذي يحزنني اليوم، سبب فوز صن داونز الخبرات هي من فازت اليوم، هم لديهم خبرات كبيرة في هذه البطولة واستطاعوا غلق المساحات والتحكم في الكرة بشكل جيد”.

وأردف:”بدأنا بنفس تشكيل المباراة الماضية أمام صن داونز، وكنت أود دخول هذه المباراة بنفس الشكل، وفي الشوط الثاني أدفع بـ عبد الله السعيد، ومصطفى فتحي؛ لاستغلال إرهاق لاعبي صن داونز في الشوط الثاني، وكنا نستطيع تغيير شكل المباراة وهو ما حدث بالفعل عند دخول السعيد”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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