إحصائيات مثيرة لـ مانشستر سيتي في مباراته أمام أوراوا بـ كاس العالم للأندية

سيطر لاعبو نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على مجريات مباراتهم ضد أوراوا الياباني، والتي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء في كأس العالم للأندية للنسخة الجارية.

وحجز مانشستر سيتي مقعده في المباراة النهائية من بطولة كأس العالم للأندية، ليضرب موعدًا مع فلومينينسي البرازيلي مساء الجمعة المقبل.

وجاءت إحصائيات مباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا الياباني جميعها في صالح النادي الإنجليزي، الذي هيمن على مجريات اللقاء في شوطيه الأول والثاني.

وجاءت إحصائية مباراة مانشستر سيتي وأوراوا الياباني كالآتي..

التسديدات: مانشستر سيتي 25 – أوراوا 2

التسديد على المرمى: مانشستر سيتي 9 – أوراوا 0

الإستحواذ: مانشستر سيتي 74% – أوراوا 26 %

التمريرات: مانشستر سيتي 828 – أوراوا 282

دقة التمرير: مانشستر سيتي 93% – أوراوا 78%

الأخطاء: مانشستر سيتي 3 – أوراوا 13

البطاقات الصفراء: مانشستر سيتي 2 – أوراوا 0

حالات التسلل: مانشستر سيتي 3 – أوراوا 0

الركلات الركنية: مانشستر سيتي 7 – أوراوا 3

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ومن المقرر أن يخوض مانشستر سيتي مباراته المقبلة ضد فلومينينسي البرازيلي، في المباراة المقرر لها مساء الجمعة المقبل، في نهائي كأس العالم للأندية.