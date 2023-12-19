مانشيني يفاضل بين ثلاثي لتعويض العويس في أمم آسيا

يفاضل الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني لت منتخب السعودية بين ثلاثي لتعويض غياب حارس مرمى الهلال محمد العويس في كأس أمم آسيا.

أعلن نادي الهلال خضوع حارسه محمد العويس لعملية جراحية في الضهر بفرنسا سيغيب على آثرها لمدة تترواح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر مما يعني غيابه عن كأس امم آسيا.

وستنطلق بطولة كأس أمم آسيا بمشاركة منتخب السعودية يوم 12 يناير المقبل في قطر.

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ويفاضل مانشيني بين ثنائي النصر نواف العقيدي وراغد النجار، وحارس الاهلي السابق والهلال الحالي، كما آشارت بعض التقارري إلى إحتمالية عودة عبدالله المعيوف من الغعتزال الدولي.

ومن المقرر أن يغيب العويس عن مباراة الديربي بين الهلال والنصر، بالإضافة إلى مباراة نصف نهائي كأس الملك وذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.