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بيراميدز يخسر على ملعبه من صنداونز ويصعب موقفه في دوري أبطال أفريقيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - تلقى الفريق الأول لنادي بيراميدز الخسارة على ملعبه من نظيره صنداونز الجنوب أفريقي بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل على ملعب الدفاع الجوي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، ولم يقدم فريق بيراميدز المستوى المطلوب، بينما نجح المنافس في فرض أسلوبه وحقق الثلاث نقاط.

وجاء هدف المباراة الوحيد من جانب فريق صنداونز عن طريق اللاعب تيبوهو موكوينا، في الدقيقة 17 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة تصدر فريق صنداونز المجموعة برصيد سبع نقاط، بينما تزيل بيراميدز المجموعة برصيد أربع نقاط.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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