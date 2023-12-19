غياب هالاند.. مانشستر سيتي يعلن تشكيلة مباراة أوراوا في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل مباراة اليوم أمام أوراوا الياباني بطل آسيا، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية، والمقامة في المملكة العربية السعودية.

وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام أوراوا ريد الياباني، في نصف نهائي مونديال الأندية 2023 بجدة، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن العزيز "الجوهرة المشعة"، في تمام الثامنة مساءً.

وغاب ايرلينج هالاند عن تدريبات مانشستر سيتي أمس الإثنين، حيث منعت الإصابة في القدم هالاند من مشاركته عن مواجهتي لوتون تاون وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل "السيتي" مكون من:

حراسة المرمى: ايدرسون

خط الدفاع: واكر – ستونز – اكي-- اكانجي

خط الوسط: جريليتش – رودري - كوفاسيتش

خط الهجوم: ماتيوس نونيز – فودين - بيرناندو سيلفا

ويلعب اوراوا ريدز الياباني المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شوزاكو نيشكاوا

خط الدفاع: اتسوكي ايتو، ماريوس هويبريتن، يوشيه كويزومي، خوسيه كانتيه

خط الوسط: تاكاهيرو سيكينيه، تاكاهيرو أكيموتو، كن اواو.

خط الهجوم: تومواكي أوكوبو، كايتو ياسوي، الكسندر شولتز.

ويتأهل الفائز إلى نهائي كأس العالم للأندية لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، الذي تغلب على الأهلي في نصف نهائي مونديال الأندية بنتيجة 2/0.