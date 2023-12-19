تقارير: نجم الزمالك مطلوب في الدوري السعودي بـ240 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

فجرت تقارير صحفية سعودية، مفاجأة غير متوقعة عن استعداد أحد الأندية السعودية التي تلعب في "دوري روشن"، لتقديم عرض مالي كبير لضم نجم فريق نادي الزمالك في الانتقالات الشتوية القادمة.

وذكرت منصة الشرق بلومبيرج السعودية، أن نادي الشباب السعودي ينوي التقدم بعرض لمجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، من أجل التعاقد مع الدولي المصري أحمد سيد زيزو.

وأوضحت أن نادي الشباب بات مستعدًا لدفع مبلغ 8 ملايين دولار من أجل التعاقد مع زيزو، والذي يمتد عقده مع نادي الزمالك حتى نهاية موسم 2024-2025.

وأضافت المنصة السعودية، أن الشباب سيتقدم بعرض قيمته 6 ملايين دولار لشراء زيزو، وسيتم رفع العرض إلى 8 ملايين دولار، أي ما يوازي 240 مليون جنيه بسعر اليوم، وذلك لإنجاز الصفقة مبكرًا.

زيزو شارك هذا الموسم مع الزمالك في 16 مباراة، في مختلف البطولات المحلية والأفريقية، سجل 11هدفًا بينها 4 ركلات جزاء وصنع 5 أهداف

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق ساجرادا الأنجولي، غدًا الأربعاء، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

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