"خناقة شوارع" بين لاعبي بيراميدز وصنداونز (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - دخل لاعبو فريقي بيراميدز وصنداونز في مشادة قوية عقب مواجهة الفريقين التي أقيمت اليوم في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخسر فريق بيراميدز من صنداونز بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الدفاع الجوي.

ودخل لاعبو الفريقين في مشادة قوية عقب نهاية المباراة تحولت إلى "خناقة شوارع"، استوجبت تدخل الجهات الأمنية لإنهاء الأمر.

وجاءت المشادة بسبب الجنوب أفريقي فخري لاكاي لاعب فريق بيراميدز، بعدما احتك بأحد لاعبي صنداونز بعد صافرة النهاية، وهو ما استوجب تدخل بعض اللاعبين وبعدها الأجهزة الفنية، وكادت تتفاقم الأزمة لولا تدخل الجهات الأمنية وفض الاشتباك.