بعد الخسارة من صن داونز.. ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا موسم 2024/23 يتصدر محركات البحث من قبل عشاق الساحرة المستديرة داخل القارة السمراء.

فشل فريق بيراميدز في تحقيق الفوز وخسر بهدف دون رد، أمام ضيفه فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي.

وأحرز تيبوهو موكوينا هدف المباراة الوحيد لفريق صن داونز في الدقيقة 17 من عمر اللقاء، ليتصدر صن داونز المجموعة برصيد 7 نقاط.

بينما فاز فريق تي بي مازيمبي الكونغولي، على نظيره نواذيبو الموريتاني، بهدفين نظيفين، في إطار منافسات نفس دور المجموعات.

وإليكم ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا:

المركز الأول: صن داونز الجنوب أفريقي 7 نقاط.

المركز الثاني: تي بي مازيمبي الكونغولي 7 نقاط.

المركز الثالث: بيراميدز 4 نقاط.

المركز الرابع: نواذيبو الموريتاني 4 نقاط.

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