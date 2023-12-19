فانتازي.. أفضل 5 لاعبين للجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يرشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل خمسة لاعبين، يمكنهم التألق وتحقيق الكثير من النقاط بالجولة الثامنة عشر، قبل الموعد النهائي للانتقالات يوم الخميس.

أندرياس بيريرا (فولهام) 5.3 مليون جنيه إسترليني

تمنح زيارة بيرنلي صانع ألعاب فولهام الفرصة لمواصلة تألقه الأخير في المباريات على أرضه.

وحقق بيريرا 21 نقطة في آخر مباراتين له في كرافن كوتيدج، حيث قدم أربع من تمريراته الست هذا الموسم في فوزين متتاليين 5-0 على نوتنجهام فورست ووست هام يونايتد.

وقام البرازيلي بـ 35 تمريرة مفتاحية هذا الموسم، أي أكثر بـ 15 تمريرة على الأقل من أي زميل له في الفريق، إلى جانب واجباته في الكرات الثابتة.

وعلى الجانب الآخر، تلقى بيرنلي 14 تسديدة بالرأس في آخر أربع مباريات، أكثر من أي فريقا آخر.

نيكولاس جاكسون (تشيلسي) 6.9 مليون جنيه إسترليني

يسافر المهاجم السنغالي إلى ولفرهامبتون بعد تسجيل هدفه السابع هذا الموسم ضد شيفيلد يونايتد.

ورفع هدف جاكسون رصيده إلى خمسة أهداف وتمريرة حاسمة و36 نقطة في آخر ست مباريات له، مقارنة بهدفين فقط في أول 10 أسابيع.

ويشير جدول تشيلسي إلى أن المهاجم من الممكن أن يكون خيار مفيد على المدى القصير قبل مغادرته للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية لتمثيل السنغال في الجولة 21.

كيران تريبير (نيوكاسل) 6.9 مليون جنيه إسترليني

عانى الظهير الأيمن الإنجليزي من انخفاض كبير في نسبة ملكيته بالأسبوع الماضي بسبب إيقافه لمده مباراة واحدة.

وتم بيع تريبير من قبل أكثر من 947 ألف مدرب فانتازي، مما أدى إلى انخفاض الملكية من 50 في المائة إلى 42 في المائة.

وتشير المباريات المقبلة التي سيخوضها نيوكاسل ضد لوتون تاون ونوتنجهام فورست إلى أن هؤلاء البائعين من الممكن أن يندموا الآن على هذا القرار.

ويصنف لوتون بين الفرق الثلاثة الأولى من حيث السماح بأكبر عدد من الضربات الرأسية والتسديدات من الركلات الثابتة هذا الموسم، والتي تبدو مصممة خصيصًا لتريبير للاستفادة من كراته في الركلات الحرة والركلات الركنية.

دييجو كارلوس (أستون فيلا) 4.4 مليون جنيه إسترليني

كان لقلب الدفاع تأثير كبير على دفاع أستون فيلا منذ عودته الأخيرة من الإصابة.

وبدأ كارلوس آخر خمس مباريات كجزء من مسيرة فريق المدرب أوناي إيمري التي لم يهزم فيها خلال آخر ست مباريات، والتي تضمنت الفوز 1-0 على أرضه أمام كل من مانشستر سيتي وأرسنال في آخر ثلاث مواجهات.

إيبريتشي إيزي (كريستال بالاس) 6 مليون جنيه إسترليني

لقاء على أرضه أمام برايتون يمنح نجم بالاس الذي استعاد لياقته مرة أخرى، فرصة مثالية للعودة إلى أفضل حالاته.

وعاد إيزي إلى المباريات بعد إشراكه كبديل في نهاية مباراة مانشستر سيتي التي انتهت بنتيجة 2-2 في الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من فترته الأخيرة على مقاعد البدلاء، فإن تسديدات لاعب خط الوسط البالغ عددها 31 و12 تسديدة على المرمى وخلق 22 فرصة، الأفضل من بين زملائه.

وهذا يسلط الضوء على إمكانات إيزي الكبيرة ضد فريق برايتون الذي لم يحافظ بعد على شباكه نظيفة في موسم 2023/24.