فانتازي.. ما هي أفضل خطة لتعويض صلاح وسون خلال البطولات الدولية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يسلط كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي الضوء على اللاعبين الذين سيغيبون عن أنديتهم قريبًا بسبب المشاركة في كأس الأمم الأفريقية أو كأس آسيا.

وتبدأ كلتا البطولتين في شهر يناير المقبل، ويغيب كل لاعبي الدوري الإنجليزي المشاركون مع منتخباتهم الوطنية عن الجولات 21-24، اعتمادًا على تقدم فرقهم في البطولات.

وسيكون لرحيل محمد صلاح (13.2 مليون جنيه إسترليني) وسون هيونج مين (9.8 مليون جنيه إسترليني) تأثيرا كبيرا على خطط مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز، نظرًا لأنهما اللاعبان الأكثر تحقيقا للنقاط في مركز خط الوسط خلال أول 17 أسبوعًا من الدوري، وهما من بين أكثر ستة لاعبين تسجيلًا للأهداف.

وفي الوقت نفسه، يجب على المدربين الذين سارعوا لشراء محمد قدوس (6.7 مليون جنيه إسترليني) أن يدركوا أنه من المقرر أن يمثل منتخب غانا في كأس الأمم الأفريقية.

ويعد نجم وست هام يونايتد خامس أكثر لاعبي خط الوسط شراءً قبل الجولة الثامنة عشر، بعد حصوله على 16 نقطة ضد ولفرهامبتون.

ويعد بوكايو ساكا لاعب أرسنال (9 مليون جنيه إسترليني) البديل الأفضل لمالكي صلاح وسون، على الرغم من أنه مملوك بالفعل لأكثر من 58 في المائة.

ومن المتوقع أن يتصاعد الاهتمام بزميل ساكا في الفريق مارتن أوديجارد (8.4 مليون جنيه إسترليني)، إلى جانب كول بالمر لاعب تشيلسي (5.6 مليون جنيه إسترليني) وجارود بوين لاعب وست هام (7.7 مليون جنيه إسترليني).

وزميل سون في الفريق ريتشارليسون (6.7 مليون جنيه إسترليني) هو خيار آخر، حيث استفاد البرازيلي من دوره الأخير في خط الهجوم، وسجل ثلاثة أهداف في آخر مباراتين له.

ومن بين اللاعبين الآخرين المقرر غيابهم، أندريه أونانا لاعب مانشستر يونايتد (4.8 مليون جنيه إسترليني) ونيكولاس جاكسون لاعب تشيلسي (6.9 مليون جنيه إسترليني).

وحافظ أونانا على شباكه نظيفة للمرة السادسة هذا الموسم أمام ليفربول يوم الأحد ليبتعد بنقطة واحدة عن صدارة ترتيب حراس المرمى برصيد 68 نقطة.

ومن الممكن أن يتيح غياب جاكسون، لكريستوفر نكونكو (7.3 مليون جنيه إسترليني) فرصة لإثبات نفسه في خط هجوم البلوز.

وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يكون نوتنجهام فورست هو النادي الأكثر تأثراً، مع رحيل العديد من لاعبيه الأساسيين بخط الدفاع.

ومن الممكن أن يؤدي هذا إلى رفع جاذبية جلب مهاجمي الخصم في مباريات الأسبوع 21-24، حيث يواجه فريق ستيف كوبر برينتفورد وأرسنال وبورنموث ونيوكاسل يونايتد.