غرامة مالية تنتظر الأهلي بعد الانسحاب من كأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يستعد اتحاد الكرة المصري، لتوقيع عقوبة على النادي الأهلي، بعد اعتذاره عن المشاركة في بطولة كأس الرابطة للمحترفين، نسخة 2023/2024.

أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم إلى رابطة الأندية المحترفة يعتذر فيه عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة هذا الموسم 2023 - 2024.

وأكد عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات، أن أي فريق يعتذر عن المشاركة في بطولة كأس الرابطة، سيوقع عليه غرامة مالية قدرها خصم المليون جنيه التي يحصل عليها كل فريق نظير مشاركته في بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح "حسين"، في تصريحات تلفزيوينية، أن الإعتذار عن المشاركة في بطولة الرابطة سيتم خصم مليون جنيه من مستحقات الدوري من الفريق المعتذر فقط، مع السماح له بالمشاركة في النسخة التي تليها.

وأعلن النادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، اعتذاره رسميًا عن عدم المشاركة في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة للموسم الحالي.

وأوضح الأهلي أسباب اعتذاره عن المشاركة في كأس الرابطة في النقاط التالية:

- تلاحم البطولات والمباريات في بطولات كأس السوبر الأفريقي، والدوري الأفريقي، والدوري الممتاز، دوري أبطال أفريقيا، كأس العالم للأندية، ثم كأس السوبر المصري.

- إصابة غالبية اللاعبين بالإجهاد البدني والذهني

- مشاركة لاعبي فريق الشباب في المسابقات العمرية المختلفة وإصابة العديد منهم خلال الفترة الماضية.

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