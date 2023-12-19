مانشستر سيتي يكتسح أوراوا بثلاثية ويتأهل لنهائي كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تأهل فريق مانشستر سيتي إلى نهائي كأس العالم للأندية بكل سهولة، بعد تحقيق فوزًا كاسحًا أمام فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني، ضمن منافسات نصف نهائي مونديال الأندية، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الجوهرة المشعة".

سجل ثلاثية السيتي ماريوس هويبريتن عن طريق الخطأ في مرماه لصالح مانشستر سيتي، ثم أضاف كوفاسيتش الثاني في الدقيقة 52، قبل أن يختم بيرناردو سيلفا ثالث الأهداف في الدقيقة 60.

بهذه النتيجة تأهل مانشستر سيتي لأول مرة في تاريخه إلى نهائي كأس العالم للأندية، ليواجه فلومينينسي البرازيلي، بينما يلعب أوراوا ضد الأهلي على تحديد المركزين الثالث والرابع.

موعد مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي البرازيلي

يقام نهائي كأس العالم للأندية بين فريقي مانشستر سيتي وفلومينينسي البرازيلي، يوم الجمعة القادمة 22 ديسمبر في الثامنة مساءً.

موعد مباراة الأهلي وأوراوا

تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين فريقي الأهلي وأوراوا الياباني، الجمعة 22 ديسمبر في تمام الخامسة والنصف.