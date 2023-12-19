رسميًا.. الأهلي ضد أوراوا على برونزية كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

تحدد موعد مواجهة النادي الأهلي وأوراوا الياباني في مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وفشل الأهلي في التأهل لكأس العالم للأندية بعد الفوز أمام فريق فلومينيسي البرازيلي بهدفين دون رد، في نصف نهائي مونديال الأندية

وحقق مانشستر سيتي الفوز على فريق أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مباراة نصف النهائي للبطولة.

وتقام مباراتي النهائي وتحديد المركز الرابع والثالث يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر 2023 موعد مباراة تحديد الفائز بالميدالية البرونزية.

موعد مباراة الأهلي وأوراوا

يستعد الأهلي لملاقاة أوراوا الياباني، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، الجمعة 22 ديسمبر في تمام الخامسة والنصف.

ويشارك في كأس العالم للأندية هذا العام 7 أندية، هي أوكلاند سيتي النيوزيلندي والأهلي المصري، والاتحاد السعودي وكلوب ليون المكسيكي، وأوراوا الياباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وفلومينينسي البرازيلي.

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