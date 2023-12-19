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موعد مباراة تحديد المركز الثالث بين الأهلي وأوراوا رد دايموندز في مونديال الأندية

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ياسر رشاد - القاهرة - تحدد بشكل رسمي منافس الأهلي في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية والتي تستضيفها المملكة العربية 2023.

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يواجه الأهلي نظيره فريق أوراوا ريد دياموندز بطل اليابان وذلك بعدما خسر من مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية نظيفة في  اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الجوهرة المشعة لحساب الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي خسر مساء أمس من نظيره فريق فلومينينسي البرازيلي بهدفين نظيفين. 

موعد مباراة الأهلي وأوراوا ريد دياموندز الياباني 

ويلتقي الأهلي بنظيره أوراوا الياباني يوم الجمعة المقبل الموافق 22 ديسمبر الجاري على استاد الأمير عبد الله الفيصل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية.

ومن المُقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، فيما تبدء المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة. 
 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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