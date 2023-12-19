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ميدو: فتح باب القيد هو أكبر تحدي لمجلس الزمالك الحالي

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ياسر رشاد - القاهرة - يرى الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن فتح باب القيد لنادي الزمالك، هو أكبر تحدي لمجلس إدارة النادي الحالي برئاسة حسين لبيب.

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وأضاف ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا، أن الزمالك تعثر في أكثر من مباراة في الفترة الأخيرة، مضيفاً بأن فتح باب القيد سيكون خطوة مهمة سواء للإدارة أو الجهاز الفني.

وأوضح ميدو، أنه لابد من فوز الزمالك على ساجرادا في المرحلة المقبلة، خصوصا وأنه سيكون مفتاح حصد اللقب في المرحلة المقبلة.

ويلتقي الزمالك أمام فريق ساجرادا الأنجولي في السادسة من مساء غدًا الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة من البطولة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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