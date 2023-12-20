شكرا لقرائتكم خبر عن كاف لـ"الخليج 365": 95 قناة حصلت على حقوق بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسن القماح، رئيس القطاع التجاري بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن هناك 95 قناة اشترت بالفعل حقوق النقل التليفزيوني لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها بكوت ديفوار يناير المقبل.

وقال القماح في تصريحات لـ"الخليج 365": "الفرق بين بطولة الأمم الأفريقية 2021 ونسخة 2023 زادت بنسبة 28% في عدد المنصات والقنوات التي فازت بحقوق البث التليفزيوني للبطولة".

ويستهدف منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا العودة مجددًا إلى منصة التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.