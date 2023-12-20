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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 19/ 12/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء، الموافق 19/ 12/ 2023 العديد من الأحداث الهامة، جاء أبرزها، ساجرادا يوافق على فتح مدرج كامل بالمجان لجماهير الزمالك فى مواجهة غدًا، وزيزو يؤكد جاهزيته للمباراة بعد تعافيه من الإصابة.
حسين لبيب يطمئن على بعثة الزمالك فى أنجولا قبل مواجهة ساجرادا
اطمأن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على بعثة الفريق الأول لكرة القدم في أنجولا قبل مواجهة ساجرادا الأنجولي المقرر إقامتها غداً الأربعاء على ملعب 11 نوفمبر ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .
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قسم الجهاز الفني للزمالك اللاعبين إلى مجموعتين، خلال التدريبات الجماعية للأبيض، التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب انتر الأنجولي، استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولي غداً الأربعاء باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
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ساجرادا يوافق على فتح مدرج كامل بالمجان لجماهير الزمالك فى مواجهة غدًا
وافق مسؤولو نادي ساجرادا الأنجولي على فتح مدرج كامل لجماهير الزمالك والجالية المصرية في أنجولا ، باستاد 11 نوفمبر في مباراة الفريقين، المقرر لها في السادسة مساء غداً الأربعاء، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
دورة ودية ثانية للزمالك فى الإمارات بمشاركة ووهان الصينى وأهلى جدة والرجاء
أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق على المشاركة في دورة ودية ثانية بدولة الإمارات بمشاركة أهلى جدة السعودي والرجاء المغربي ويوهان الصينى في الفترة من 24 يناير حتى 28 من ذات الشهر.
يستعد الفريق الأول بنادى الزمالك لمواجهة نظيره ساجرادا الأنجولى بالجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية
زيزو يؤكد جاهزيته لمباراة ساجرادا بعد تعافيه من الإصابة
يظهر أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك في التشكيل الأساسى للفريق الأبيض أمام،ساجرادا الأنجولى،في المباراة المقرر لها،في السادسة مساء غداً الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.
المتحدت الرسمى للزمالك: لم تصلنا أى خطابات جديدة بإيقاف القيد
أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أنه لم يصل أي خطابات جديدة بشأن إيقاف قيد على خلفية القضايا الخاصة بالنادي.
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