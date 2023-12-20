شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دوري نجوم مصر لكرة القدم لقصار القامة رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت النسخة الثانية من دوري كرة القدم لقصار القامة بمدينة بورسعيد على صالة الحرية، ويشارك في بطولة الدوري أندية البنك الأهلي وشرم الشيخ الرياضي والأهلي بالملاحة وذوي الاحتياجات الخاصة بأسوان والإرادة والتحدي بالأقصر ونجوم السادات وكفر سعد.

وقدم علي شعبان، رئيس لجنة رياضات قصار القامة، الشكر للجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى على تبنيها حلم قصار القامة، وأيضا دعم وزارة الشباب والرياضة.

وأكد شعبان أن الدوري هذا العام يقام بنظام المجموعات موزعة على 7 مجموعات بمحافظات مصر من أجل الانتشار والبداية المدينة الباسلة بورسعيد، والتي يتزامن مع العيد القومي للمدينة.

وأعلنت اللجنة البارالمبية المصرية عن انطلاقة الدوري المصري لكرة القدم قصار القامة بعد الاجتماع الذي تم بين علي شعبان رئيس لجنة رياضات قصار القامة، وأعضاء اللجنة مع المهندس عمرو الصادق المدير التنفيذي للجنة البارالمبية وناجي إبراهيم ومسئولي ورؤساء أندية الدوري.