شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: مع اقتراب بطولة أفريقيا كل التفاصيل يمكن أن تُحدث فرقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن استعدادات جهاز المنتخب لبطولة أمم أفريقيا، والمقرر إقامتها الشهر المقبل في كوت ديفوار.

ونشر فيتوريا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة من أحد اجتماعاته مع جهاز المنتخب، وعلق عليها قائلا: "كل يوم نقترب إلى بداية كأس الأمم الأفريقية.. كل التفاصيل يمكن أن تُحدث فرقًا.. ما زلنا متحدين ونركز على ضبط كل جانب".

وينتظم منتخب مصر في معسكر بداية من يوم 3 يناير المقبل استعدادًا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا، ويخوض الفراعنة مباراة ودية على هامش ذلك المعسكر.

وقرر فيتوريا إقامة المباراة الودية لـ منتخب مصر أحد يومي 7 أو 8 يناير المقبل، أى بعد انطلاق معسكر الفريق بستة أيام، على أن يسافر الفريق بعدها مباشرة إلى كوت ديفوار استعدادا لبطولة أمم أفريقيا. ويكثف مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اتصالاته لتوفير مباراة ودية لمنتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا استعدادا لبطولة أمم أفريقيا فى كوت ديفوار المحدد لها يناير المقبل. وطلب روي فيتوريا من اتحاد الكرة خوض مباراة ودية واحدة مع أحد منتخبات التصنيف الثاني في أفريقيا استعدادا للبطولة المرتقبة.