7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 19/12/2023 الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية الهامة منها، زيزو يعود للتشكيل الأساسى للزمالك أمام ساجرادا بعد اكتمال شفائه، والأهلي يواجه أوراوا اليابانى على برونزية كأس العالم للأندية، وبيراميدز يخسر من صن داونز 0 / 1 ويصعب موقفه فى مجموعات دورى الأبطال.

زيزو يعود للتشكيل الأساسى للزمالك أمام ساجرادا بعد اكتمال شفائه

يظهر أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك في التشكيل الأساسى للفريق الأبيض أمام،ساجرادا الأنجولى،في المباراة المقرر لها،في السادسة مساء غداً الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

خسر فريق بيراميدز من نظيره صن داونز بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى

أرسل النادي الاهلي خطابًا اليوم إلى رابطة الأندية المحترفة يعتذر فيه عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة هذا الموسم.

محمد فاروق لاعب منتخب الغطس يتأهل إلى أولمبياد باريس