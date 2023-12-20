شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يحدد طلباته لتجديد تعاقده مع الزمالك وينتظر رد المجلس يوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أحمد فتوح، ظهير أيسر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، فى ظل انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجارى.

وكشف مصدر مقرب من أحمد فتوح، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هناك تقاربا فى وجهات النظر بين اللاعب وإدارة النادى فى الفترة الحالية، وحدد أحمد فتوح طلباته لتجديد تعاقده مع الفريق.

وأضاف المصدر أن إدارة القلعة البيضاء تدرس فى الوقت الحالى شروط فتوح لتجديد تعاقده، ومن المنتظر أن ترد الإدارة على اللاعب بسواء بالموافقة على تلك الطلبات أو رفضها يوم الخميس المقبل.

وتابع المصدر أنه فى حالة موافقة الإدارة على طلبات اللاعب سيتم توقيع عقود التجديد حينها وحسم الأمر بشكل رسمى، خاصة أن الطرفين يرغبان فى حسم الملف فى أسرع وقت.

وكان أحمد فتوح تعرض لعقوبة الإيقاف من قبل مجلس الإدارة برفقة محمد صبحى ومصطفى الزنارى بسبب مغادرتهم معسكر الفريق قبل مواجهة زد إف سى، كما تم توقيع عقوبات مالية ضخمة على الثلاثى، ولم يسمح لهم بالمشاركة حتى الوقت الحالى رغم انتهاء فترة الإيقاف.

ويستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي غداً الأربعاء باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.