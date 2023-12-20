شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 19/12/2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 19/12/2023 الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية الهامة منها، الأهلي يواجه أوراوا اليابانى على برونزية كأس العالم للأندية، وبيراميدز يخسر من صن داونز 0 / 1 ويصعب موقفه فى مجموعات دورى الأبطال، وسلة سبورتنج تحصد لقب البطولة الأفريقية للسيدات، والأهلى يعتذر عن عدم المشاركة في كأس الرابطة.
خسر فريق بيراميدز من نظيره صن داونز بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى
أرسل النادي الاهلي خطابًا اليوم إلى رابطة الأندية المحترفة يعتذر فيه عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة هذا الموسم.
كولر يكلّف معاونيه بحضور مباراة السيتي وأوراوا فى مونديال الأندية الليلة
كلّف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أفراد من جهازه المعاون بحضور مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي مع أوروا الياباني الليلة في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.
نجح محمد فاروق لاعب المنتخب المصري للغطس في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2014 ، بعد الفوز بذهبية البطولة الأفريقية والمقامة بـ جنوب أفريقيا خلال الفترة من 15 وحتى 20 ديسمبر الجاري.
الزمالك يرتدى الزى الأبيض أمام ساجرادا بالكونفدرالية
يظهر أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك في التشكيل الأساسى للفريق الأبيض أمام،ساجرادا الأنجولى،في المباراة المقرر لها،في السادسة مساء غداً الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.
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