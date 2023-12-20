شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 19/12/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 19/12/2023 الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية الهامة منها، الأهلي يواجه أوراوا اليابانى على برونزية كأس العالم للأندية، وبيراميدز يخسر من صن داونز 0 / 1 ويصعب موقفه فى مجموعات دورى الأبطال، وسلة سبورتنج تحصد لقب البطولة الأفريقية للسيدات، والأهلى يعتذر عن عدم المشاركة في كأس الرابطة.

خسر فريق بيراميدز من نظيره صن داونز بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى

أرسل النادي الاهلي خطابًا اليوم إلى رابطة الأندية المحترفة يعتذر فيه عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة هذا الموسم.

كولر يكلّف معاونيه بحضور مباراة السيتي وأوراوا فى مونديال الأندية الليلة

كلّف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أفراد من جهازه المعاون بحضور مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي مع أوروا الياباني الليلة في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

نجح محمد فاروق لاعب المنتخب المصري للغطس في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2014 ، بعد الفوز بذهبية البطولة الأفريقية والمقامة بـ جنوب أفريقيا خلال الفترة من 15 وحتى 20 ديسمبر الجاري. صرف علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، مكافأة خاصة لثنائي الفريق، غيلاس قناوي وفخر الدين بن يوسف، بعد مساهمة الثنائي في فوز الفريق البورسعيدي بالجولة الماضية بالدوري على الزمالك بهدف نظيف.

الزمالك يرتدى الزى الأبيض أمام ساجرادا بالكونفدرالية

عُقد ظهر اليوم الثلاثاء الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام ساجرادا الأنجولي المقرر لها غداً الأربعاء باستاد 11 نوفمبر في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.