شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 19/ 12/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى، اليوم، الثلاثاء، الموافق 19/ 12/ 2023 العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرزها الأهلى يعتذر عن المشاركة في كأس الرابطة، وخصم مليون جنيه من مستحقات الدوري عقوبة انسحاب الأهلي من كأس الرابطة.

الأهلي يواجه أوراوا اليابانى على برونزية كأس العالم للأندية

يواجه النادي الأهلي فريق أوراوا الياباني في مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

الأهلى يعتذر عن عدم المشاركة في كأس الرابطة

أرسل النادي الاهلي خطابًا اليوم إلى رابطة الأندية المحترفة يعتذر فيه عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة هذا الموسم 2023 - 2024.

خصم مليون جنيه من مستحقات الدوري عقوبة انسحاب الأهلي من كأس الرابطة

أكد عامر حسين عضو اتحاد الكرة و المشرف على المسابقات أن اعتذار الأهلي عن المشاركة في بطولة كأس الرابطة سيترتب عليه خصم المليون جنيه التي يحصل عليها كل فريق نظير مشاركته في بطولة الدوري الممتاز.

الأهلي يدعم لاعبيه بعد الخسارة من فلومينينسى: "نثق بكم يا نسور".. صورة

حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك على دعم لاعبي الفريق والجهاز الفني عقب مباراة فلومينينسي البرازيلي التي خسرها الأحمر أمس بثنائية نظيفة في مونديال الأندية.

يتطلع 10 لاعبين في الأهلي إلى التتويج بالميدالية البرونزية الثالثة مع الأهلي في تاريخهم، خلال مشاركتهم في كأس العالم للأندية، والمقامة حاليا في السعودية، بعد خسارة الفريق الأحمر أمام فلومينينسي البرازيلي بهدفين نظيفين في نصف نهائي البطولة، وتحوله للعب على مباراة تحديد المركز الثالث.

وفد من الاهلي يحضر مباراة مانشستر سيتي واروا في كأس العالم للأندية

كلف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفدًا من الجهاز الفني للفريق بحضور مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد أوروا الياباني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

كولر يمنح لاعبي الاهلي راحة من مران الغد