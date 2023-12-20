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أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 19/ 12/ 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى، اليوم، الثلاثاء، الموافق 19/ 12/ 2023 العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرزها الأهلى يعتذر عن المشاركة في كأس الرابطة، وخصم مليون جنيه من مستحقات الدوري عقوبة انسحاب الأهلي من كأس الرابطة.

 

الأهلي يواجه أوراوا اليابانى على برونزية كأس العالم للأندية

يواجه النادي الأهلي فريق أوراوا الياباني في مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

 

الأهلي يواجه أوراوا اليابانى على برونزية كأس العالم للأندية

 

الأهلى يعتذر عن عدم المشاركة في كأس الرابطة

أرسل النادي الاهلي خطابًا اليوم إلى رابطة الأندية المحترفة يعتذر فيه عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة هذا الموسم 2023 - 2024.

 

الأهلى يعتذر عن عدم المشاركة في كأس الرابطة

 

خصم مليون جنيه من مستحقات الدوري عقوبة انسحاب الأهلي من كأس الرابطة

أكد عامر حسين عضو اتحاد الكرة و المشرف على المسابقات أن اعتذار الأهلي عن المشاركة في بطولة كأس الرابطة سيترتب عليه خصم المليون جنيه التي يحصل عليها كل فريق نظير مشاركته في بطولة الدوري الممتاز.

خصم مليون جنيه من مستحقات الدوري عقوبة انسحاب الأهلي من كأس الرابطة

 

الأهلي يدعم لاعبيه بعد الخسارة من فلومينينسى: "نثق بكم يا نسور".. صورة

حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك على دعم لاعبي الفريق والجهاز الفني عقب مباراة فلومينينسي البرازيلي التي خسرها الأحمر أمس بثنائية نظيفة في مونديال الأندية.

الأهلي يدعم لاعبيه بعد الخسارة من فلومينينسى:

 

يتطلع 10 لاعبين في الأهلي إلى التتويج بالميدالية البرونزية الثالثة مع الأهلي في تاريخهم، خلال مشاركتهم في كأس العالم للأندية، والمقامة حاليا في ، بعد خسارة الفريق الأحمر أمام فلومينينسي البرازيلي بهدفين نظيفين في نصف نهائي البطولة، وتحوله للعب على مباراة تحديد المركز الثالث.

10 لاعبين يبحثون عن البرونزية الثالثة مع الأهلى فى مونديال السعودية

 

 

وفد من الاهلي يحضر مباراة مانشستر سيتي واروا في كأس العالم للأندية

كلف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفدًا من الجهاز الفني للفريق بحضور مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد أوروا الياباني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

 

وفد من الاهلي يحضر مباراة مانشستر سيتي واروا في كأس العالم للأندية

 

كولر يمنح لاعبي الاهلي راحة من مران الغد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدًا الأربعاء، على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الخميس، استعدادًا للمواجهة القادمة لتحديد الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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