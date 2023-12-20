شكرا لقرائتكم خبر عن راضى الجعايدى: علمت بترشيحى لقيادة الزمالك فى الفترة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التونسى راضى الجعايدى، المدير الفنى السابق للترجى التونسى، أنه علم بترشيحه لقيادة فريق الزمالك بالفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يتطلع للعمل مع فريق كبير بالمنطقة العربية خلال المرحلة المقبلة، للمشاركة فى البطولات الأفريقية.

وأوضح الجعايدى خلال تصريحاته لبرنامج "الهدف" مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد، عبر شاشة أون تايم سبورتس 2، أنه لم تحدث أى اتصالات رسمية مع إدارة الزمالك حول توليه مهمة القيادة الفنية للفريق، إلا أنه علم بترشيح اسمه لتلك المهمة.

وتابع مدرب الترجى التونسى السابق أنه يتابع فريق الزمالك بشكل جيد، مشيرًا إلى إنه فريق يحب لعبة الكرة الممتعة، إلا أنه ينقصه تطوير نقطة تسجيل الأهداف ومعالجة تلك النقطة.

ويستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي غداً الأربعاء باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.