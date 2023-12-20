بطولة ألمانيا: فيردر بريمن يُفرمل لايبزيغ

الرياص - اسماء السيد - برلين: أوقف فيردر بريمن سلسلة انتصارات لايبزيغ عندما أرغمه على التعادل 1 1 الثلاثاء في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وكان لايبزيغ البادئ بالتسجيل عبر البلجيكي لويس أوبيندا (47)، وأدرك أصحاب الأرض التعادل بواسطة جاستن إنجينماه (75).

وحرم بريمن ضيفه من تحقيق الفوز الرابع توالياً والتشبث بالمركز الثالث على الأقل وتشديد الخناق على بايرن ميونيخ الثاني والذي يلعب مع فولفسبورغ التاسع الأربعاء.

واكتفى لايبزيغ بنقطة واحدة رفع بها رصيده الى 33 نقطة بفارق نقطتين خلف بايرن ميونيخ، وبات مهددا بالتخلي عن المركز الثالث الذي انتزعه في المرحلة الماضية من شتوتغارت الذي يستضيف أوغسبورغ الأربعاء.

وكان لايبزيغ استغل خسارة شتوتغارت امام بايرن ميونيخ 0 3 الاحد وجرده من المركز الثالث بفارق نقطة واحدة.

وفي المقابل، حصل بريمين على نقطته السادسة عشرة في المركز الثالث عشر مؤقتاً بفارق ست نقاطٍ عن كولن صاحب المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق مع ثالث الدرجة الثانية من أجل البقاء في الدرجة الاولى، وبفارق الاهداف أمام بوخوم الذي يحل ضيفا على باير ليفركوزن المتصدر الاربعاء.

وشهدت المباراة توديع لايبزيغ لمهاجمه السويدي إميل فورسبرغ الذي انتقل إلى نيويورك ريد بولز الأميركي.

أفضل صانع أهداف

ويُعدّ فورسبرغ (32 عاماً) أفضل صانع أهداف في تاريخ لايبزيغ في الـ"بوندسليغا" (41).

وانتقل السويدي إلى النادي الألماني عام 2015 ولعب ضمن صفوفه 325 مباراة في جميع المسابقات، وحقّق معه لقب كأس ألمانيا مرّتين (2021 2022 و2022 2023)، وكأس السوبر (2023).

واستحوذ لايبزيغ على معظم مجريات الشوط الأوّل، وألغى الحكم هدفاً لمهاجمه الدنماركي يوسف بولسن بداعي التسلّل (41).

واحتاج أوبيندا إلى دقيقتين فقط من الشوط الثاني وسجل الهدف الأوّل للضيوف مستغلاً عرضيّةً من فورسبرغ (47).

وعادل إنجينماه النتيجة بعد تمريرةٍ من الدنماركي ينس ستايج (75).

ويلتقي لاحقاً بوروسيا دورتموند الخامس (26 نقطة) مع ضيفه ماينتس صاحب المركز قبل الأخير (9)، وهوفنهايم السابع مع دارمشتات الأخير.