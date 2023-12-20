دوري "أن بي ايه": تغريم لاعب روكتس بروكس ومدرّبه أودوكا

الرياص - اسماء السيد - نيويورك: أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي ايه" الثلاثاء تغريم لاعب هيوستن روكتس ديلون بروكس 35 ألف دولار، ومدربه إيمي أودوكا 25 ألف دولار ، لتوجيههما كلامًا غير لائق الى الحكم.

وجاءت العقوبة بعد خسارة هيوستن أمام ميلووكي باكس 128 119 الأحد، في المباراة التي شهدت توجيه بروكس انتقادات وكلمات غير لائقة الى الحكم، بعد احتسابه أخطاءً قبل 38 ثانية على انتهاء الربع الأخير.

وكان بروكس (27 عاماً) قد انتقل إلى هيوستن في تموز/يوليو الماضي في صفقة تبادلٍ مع ممفيس غريزليز.

ويُسجّل بروكس معدّل 14 نقطة و3.6 متابعات في المباراة.

وعُيّن أودوكا مدرباً في نيسان/أبريل الماضي، بعد إقالته من بوسطن سلتيكس بعد انتهاك سياسات النادي المتعلّقة بعضوٍ آخرٍ في الفريق.

وحسم باكس نتيجة المباراة في شوطها الأول بعدما كسب الربعين الأول والثاني 33 28 و38 32، حيث اكتفى الضيوف بحسم الثالث بفارق سلة واحدة (31 29) وانتهى الربع الاخير بالتعادل 28 28.

وحقّق باكس الفوز الرابع توالياً والتاسع عشر في 26 مباراة هذا الموسم، مقابل الخسارة الأولى بعد خمسة انتصارات متتالية لهيوستن والعاشرة في 23 مباراة هذا الموسم.