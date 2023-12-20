الامارات | «لكل بطلة حكاية».. في ألعاب الأندية العربية للسيدات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات عن شعار الدورة السابعة، التي ستقام فعالياتها من الثاني إلى الـ12 من فبراير المقبل في الشارقة، واعتمدت اللجنة شعار «لكل بطلة حكاية ترويها الملاعب».

وأضافت، في بيان لها، أن «لكل بطلة حكاية ترويها الملاعب»؛ يهدف إلى إظهار البُعد الإنساني للبطولة، والتعريف بالقصص الشخصية للاعبات، والتركيز على التفاصيل والقرارات الشجاعة التي أوصلت اللاعبات إلى ساحة التنافس».