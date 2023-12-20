الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
العين - خورفكان 16.45
الشارقة - شباب الأهلي 19.30
برشلونة - ألميريا 22.00
أتلتيك بيلباو - لاس بالماس 00.30
فياريال - سيلتا فيغو 00.30
كأس الكونفيدرالية الإفريقية
مودرن فيوتشر - اتحاد الجزائر 20.00
ساجرادا اسبيرانسا - الزمالك 20.00
ديابل نوار-نهضة بركان 17.00
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