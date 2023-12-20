اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

العين - خورفكان 16.45

الشارقة - شباب الأهلي 19.30

- ألميريا 22.00

أتلتيك بيلباو - لاس بالماس 00.30

فياريال - سيلتا فيغو 00.30

كأس الكونفيدرالية الإفريقية

مودرن فيوتشر - اتحاد الجزائر 20.00

ساجرادا اسبيرانسا - الزمالك 20.00

ديابل نوار-نهضة بركان 17.00

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