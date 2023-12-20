الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضغوط

كشف مقربون من لاعب أجنبي كبير في أحد أندية دوري المحترفين، أن اللاعب يمر حالياً بضغوط نفسية هائلة، نظراً إلى كونه بات مهدداً بالرحيل من النادي بعد تراجع مستواه بشكل كبير، وبات يجلس على دكة البدلاء بعدما كان لاعباً أساسياً في الفريق.

راتب

تلقّى اللاعب المواطن الصاعد في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين وعداً من مسؤول بارز في النادي بزيادة راتبه الشهري، تحفيزاً على تطور مستواه الفني وفرض نفسه ضمن العناصر الأساسية في الفريق.

تعليق

رفض مسؤول بارز في شركة كرة القدم بأحد أندية دوري المحترفين، التعليق أمام بعض وسائل الإعلام بشأن ما يتردد في الأوساط الرياضية من أن النادي يدرس الاستغناء عن مدرب الفريق، بعد تراجع نتائجه في الفترة الماضية.