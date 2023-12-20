الامارات | سلة شباب الأهلي تخسر بسلاح «الثلاثيات» أمام المنامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لعبت الرميات الثلاثية دوراً حاسماً في منح حامل اللقب؛ فريق المنامة البحريني، الأفضلية المطلوبة، للخروج فائزاً على مضيفه شباب الأهلي بنتيجة (73-67)، أول من أمس في دبي، ضمن الجولة الثالثة من ذهاب الدور التمهيدي للمجموعة الثانية لمنطقة الخليج في دوري (سوبر غرب-آسيا) لكرة السلة.

وانفرد المنامة البحريني، بصدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بست نقاط، بينما أدى تجرع شباب الأهلي لخسارته الأولى، إلى تراجعه للمركز الثاني بخمس نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن كل من كاظمة الكويتي والشمال القطري المتشاركين في المركز الأخير.

ونجح لاعبو البحرين في الرميات الثلاثية بنسبة 45%، وسجلوا تسع رميات من 20 محاولة، بينما سجل شباب الأهلي رميتين من 18 محاولة، بنسبة نجاح 11% فقط.

كما استفاد البحرينيون من تفوقهم الطفيف في الرميات الثنائية 54%، مقابل 52% لشباب الأهلي، وعوضوا نقاط الضعف، التي عاناها المنامة على مدى مراحل المباراة، وأهدر البحرينيون الكرة في 23 مناسبة، مقابل 18 لـ«فرسان السلة».

ففي مباراة متقاربة المستوى، فرط شباب الأهلي بفرصة إنهاء الشوط الأول، متقدماً بفارق النقطة الواحدة (35-34)، بعد الربع الأول الذي أنهاه شباب الأهلي بواقع (17-16)، والربع الثاني الذي انتهى بالتعادل (18-18)، قبل أن يحمل الشوط الثاني تألقاً للاعبي البحرين في الرميات الثلاثية، خصوصاً نجمه الشاب مصطفى راشد، ما سمح للمنامة في نيل الأفضلية بنتائج الربعين الثالث والرابع (19-14 و20-18) والخروج فائزاً بالمباراة.

وواصل مصطفى راشد (21 ربيعاً) للمباراة الثانية على التوالي، خطف الأنظار، بتسجيله 29 نقطة في سلة شباب الأهلي، منها 18 نقطة عن الرميات الثلاثية، إلى جانب إسهامه في أربع متابعات، وتمريرتين حاسمتين لزملائه، في إحصاءات فنية مجتمعة كانت كفيلة بمنحه لقب أفضل لاعب في المباراة، بينما تألق لشباب الأهلي محترفه الأميركي نيكولاس مينثرات بتسجيله 26 نقطة، و10 متابعات. وقال مدرب شباب الأهلي التونسي وليد زريدة، خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «حققنا الفوز على كاظمة والشمال، والخسارة اليوم لا تضعف حظوظنا للتأهل للدور الثاني».

وأوضح: «تركيز الفريق ينصب بالدرجة الأولى على التأهل لثاني أدوار البطولة، سواء كنا في صدارة أو وصافة المجموعة، خصوصاً أننا سنلعب على أرضنا في لقائي الشمال وكاظمة في مرحلة الإياب، قبل التوجه في مباراتنا الأخيرة إلى البحرين للقاء المنامة».