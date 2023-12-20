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الامارات | الظفرة: نجاح عملية جراحية للاعب فارياس

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محمد فاضل - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الظفرة إجراء عملية جراحية، تكللت بالنجاح للاعب الفريق الأول، البرازيلي دياغو فارياس، وذلك بعد أن تعرض للإصابة مؤخراً في إحدى مباريات دوري الدرجة الأولى بكرة القدم، وتمنى له الشفاء العاجل للعودة للفريق في الفترة المقبلة.

وسبق للاعب البرازيلي فارياس الفوز بلقب هداف دوري الدرجة الأولى لموسمين متتاليين مع دبا الفجيرة والإمارات، ويملك في رصيده أكثر من 110 أهداف، سجلها في الملاعب الإماراتية.

110 أهداف سجلها البرازيلي دياغو فارياس في الملاعب الإماراتية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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